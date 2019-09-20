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  3. 20 Eylül 2019 22:20

Rapçi Şehinşah gözaltına alındı

Rapçi Şehinşah sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu. Şehinşah "bir şarkımda geçen sözler üzerine gözaltına alındım" dedi.

Rapçi Şehinşah gözaltına alındı
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Sabah evine gelen polisler tarafından gözaltına aldığını belirten Şehinşah, ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldığını söyledi. Şehinşah, gözaltı sebebinin bir şarkısında geçen sözler olduğu bilgisini de verdi. 

Şehinşah'ın paylaşımı şöyle:

“Sabah evime gelen polisler eşliğinde, bir şarkımda geçen sözler üzerine gözaltına alındım. Birkaç saat süren ifadenin ardından daha şimdi vatan karakolundan salıverildim. Memur arkadaşlar sağ olsun, konsere yetişmem için ellerinden geldikçe hızlı oldular fakat prosedür gereği vakit aldı. Hızlı bir şekilde yola çıkıyoruz, geç kalırsam kusura bakmayın.”

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Şehinşah
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