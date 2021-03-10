  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlanıyor

Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlanıyor

Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlanıyor

Kalp krizi geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rasim Öztekin, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Öztekin ailesi, pandemi nedeniyle sevenlerinin törenine katılmak yerine evlerinden dua etmelerini istedi.

Kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, önceki gün 62 yaşında hayatını kaybetti. Öztekin'in ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Duayen tiyatrocu için bugün 15.00'te Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlenecek.

"BİNLERCE SEVENİYLE UĞURLAMAK İSTERDİK"
Özteki Ailesi, usta tiyatrocunun koronavirüs salgını konusunda özel bir hassasiyeti olduğunu duyurarak, cenaze merasiminin sınırlı sayıda katılımla yapılacağını açıkladı. Eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin ve kızı Pelin Öztekin tarafından yapılan açıklamada, "Onu son yolculuğuna binlerce seveninin alkışları ve çiçekleri eşliğinde uğurlamak isterdik" ifadesi yer aldı.

"EVLERİNDEN DUA ETSİNLER"
Pandemi koşulları ve Rasim Öztekin'in bu konudaki özel hassasiyeti nedeniyle cenaze töreninin sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirileceğinin aktarıldığı açıklama şöyle devam etti: "Tüm sevenlerinden evlerinden dualarıyla onu son yolculuğuna uğurlamalarını, ailesi olarak rica ediyoruz. Acımız büyük. Ülkemizin başı sağ olsun."

Öztekin Ailesi, cenazeye çelenk gönderilmemesini, arzu edenlerin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne Rasim Öztekin Tiyatro Fonu açıklamasıyla bağışta bulunabileceğini belirtti.

Etiketler rasim öztekin cenaze
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Temelini bugün Erdoğan ile Putin atacaktı; AYM'den iptal kararı geldi!
Temelini bugün Erdoğan ile Putin atacaktı; AYM'den iptal kararı geldi!
YHT, Sivas'ta ilk kez tarihi tren garında
YHT, Sivas'ta ilk kez tarihi tren garında
Şampiyon Ligi'nde Juventus elendi
Şampiyon Ligi'nde Juventus elendi
Online mı, yüz yüze mi ? AÖF sınavları için açıklama geldi!
Online mı, yüz yüze mi ? AÖF sınavları için açıklama geldi!
Valilik açıkladı! İzmir'de de yeni koronavirüs tedbirleri alındı!
Valilik açıkladı! İzmir'de de yeni koronavirüs tedbirleri alındı!
Meteoroloji'den ''çamur'' alarmı! Çamur yağacak!
Meteoroloji'den ''çamur'' alarmı! Çamur yağacak!
Bitiyor mu derken, yeniden başlıyor! Bir mutant daha keşfedildi!
Bitiyor mu derken, yeniden başlıyor! Bir mutant daha keşfedildi!
Survivor'da elenen isim belli oldu
Survivor'da elenen isim belli oldu
Yasak Elma dizisinde bir sürpiz ayrılık daha
Yasak Elma dizisinde bir sürpiz ayrılık daha
HDP'li milletvekilinin eşi terör operasyonunda tutuklandı!
HDP'li milletvekilinin eşi terör operasyonunda tutuklandı!