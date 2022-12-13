Recep İvedik 7'deki ''göndermeleri'' olay olan Şahan'dan ilk açıklama

Şahan Gökbakar,rekortmen serisi Recep İvedik'in 7'nci filmi izleyiciyle buluşurken, filmdeki "ince" göndermeler de büyük gündem olmuştu. Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7’yi anlatırken "Konu köylünün direnişi" demekle yetindi.

Cumhuriyet gazetesinden Emrah Kolukısa'nın haberine göre Şahan Gökbahar, filmin serinin diğer filmlerinden farklı olarak ekolojik bir teması olmasıyla ilgili “Hikâye tamamen Recep’in babaannesinin köydeki evini görmesiyle başlıyor. Köye gittiği zaman eski anıları canlanıyor ve oradaki köylülerin yöreye yapılacak büyük bir termal otelle mücadele ettiklerini görüyor. Mücadele Recep’le birlikte gelişiyor ve bir sonuca ulaşıyor. Bu filmin köylülerin direnişi ve yaşam alanlarına sahip çıkması bir teması var” dedi.

Gökbakar, “Çekimleri Ayvalık Kozak Yaylası civarında yaptık. Yaklaşık bir buçuk ay sürdü çekimlerimiz çok keyifliydi. Doğa harikası bir yer. Orada film çekmek, orada vakit geçirmek, neredeyse yaklaşık bir buçuk ay oralarda dolaşmak insana ayrı bir huzur veriyor. Ülkemizin her yeri güzel ama sahil şeridimiz inanılmaz, kıymetini bilmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Gökbakar, bugüne kadar izleyiciyle sinema salonlarında buluşan Recep İvedik serisinin bu kez dijital bir platformda yayımlanmasıyla ilgili “Bunda pandeminin etkisi var. Sinema salonlarının kapalı ortamlar olması pandemide insanların kendini oralardan çekmesine sebep oldu. Türkiye’deki ekonomik koşullar da seyircileri sinema bileti almaktan uzak tutuyor. O yüzden dijital platformda seyircilerimizle buluşunca hem insanlar istedikleri yerde istedikleri kadar kendi konforlarınca izleyebilecekler hem de filme çok daha uygun bir koşulda ulaşabilecekler” açıklaması yaptı.

Gökbakar, “Recep İvedik, benim için her koşula her duruma evirip çevirebileceğim çok plastik bir karakter. Hep çatışacağı, komik şeyler yaşayacağı ortamlarla durumlarla karşılaşacak bir karakter o yüzden o yönünü çok seviyorum. Yeni fikirler, yeni hikâyeler için çok yönlü bir karakter” dedi.

YANGINLARA DAHA ERKEN MÜDAHALE EDİLEBİLİRDİ

Muğla’da geçen yıl yaşanan orman yangınlarıyla mücadelede aktif rol alan Gökbakar, “Daha hızlı hareket edilebilse, daha fazla olanakla üzerine gidilebilseydi, daha az bir alan yanabilirdi. O sürecin sonunda insanların konuya benim üzerimden bir şekilde dahil olması, farkındalığın gelişmesiyle çok daha sıkı adımlar atıldı. Bu yaz çıkan yangınlarda çok daha hızlı bir müdahaleylek daha az bir alan kaybedildi” diye konuştu.

Cumhuriyet