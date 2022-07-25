Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasında nafaka krizi

63 yaşındaki Reha Muhtar, 48 yaşındaki oyuncu Deniz Uğur arasında bu kez de nafaka krizi çıktı.

63 yaşındaki Reha Muhtar, 48 yaşındaki oyuncu Deniz Uğur ve avukatının sürekli kendisini rahatsız ettiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Reha Muhtar eski eşine her ay 5 bin lira nafakayı otomatik ödeme talimatıyla aksatmadan ödediğini söyledi.

Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında sular durulmuyor. Reha Muhtar, Deniz Uğur ve avukatının sürekli kendisini rahatsız ettiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

GELEN NAFAKA MESAJI REHA MUHTAR'IN HUZURUNU BOZDU

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Muhtar, eski eşine her ay 5 bin lira nafakayı otomatik ödeme talimatıyla aksatmadan ödediğini, buna karşın avukatının "Bu ay nafaka yatmamış gözüküyor. Hukuki işlem yapmamamız için yarın gün içerisinde yatırmanızı rica ederiz'' şeklinde mesaj atarak huzurunu bozmak istediğini iddia etti.

Öte yandan; Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Reha Muhtar'ın biyolojik olarak iki çocuğu var. Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz şimdilerde 13 yaşında.

Çocukların velayeti 2018 yılında mahkeme kararıyla Reha Mutar'a verilmişti.