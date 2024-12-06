Reha Muhtar ''merhaba hayat'' dedi

Evde geçirdiği kaza sonrasında yaz aylarını yoğun bakımda tedavi altında geçiren Reha Muhtar sosyal medyadan yayınladığı bu fotoğrafla "iyiyim" mesajı verdi.

Reha Muhtar geçtiğimiz yaz aylarında evinde geçirdiği kaza sonucunda beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Uzun süren tedavisi sırasında entübe edilip yoğun bakıma alınan ardından taburcu edilen Reha Muhtar, yoğun bakımda olduğu sırada oğlu ve eski eşi arasında da krizler yaşanmıştı.

Ünlü televizyoncu taburcu olmasının ardından son halini takipçileri ile paylaştı.

'Merhaba Hayat' notu ile son halini paylaşan Reha Muhtar'a birçok takipçisi geçmiş olsun ve iyi dileklerini iletti.