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Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur'dan şarkıcı Nilüfer'e suç duyurusu

Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur'dan şarkıcı Nilüfer'e suç duyurusu
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Reha Muhtar’ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, velayeti babasında olan oğlunu kaçırdığı iddiasıyla şarkıcı Nilüfer ve kızı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ünlü sunucu ve gazeteci Reha Muhtar, evinin merdivenlerinden düştükten sonra kaldırıldığı hastanede entübe edilmişti. Muhtar’ın tedavisi hastanede devam ederken velayeti babası Muhtar'da olan Poyraz iddiaya göre şarkıcı Nilüfer ve evlat edindiği kızı Ayşe Yumlu tarafından alıkonuldu.

Deniz Uğur avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Naz Yumlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede, Poyraz hakkında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'ye kayıp ihbarı yapıldığı da yer aldı.

Etiketler deniz uğur reha muhtar nilüfer
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