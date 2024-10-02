  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Reha Muhtar'ın sağlık durumu için yeni açıklama

Reha Muhtar'ın sağlık durumu için yeni açıklama

Reha Muhtar'ın sağlık durumu için yeni açıklama
Güncelleme:

Bir süre önce evde düşerek hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'ın eski eşi Nilüfer, Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Eski haber spikeri Reha Muhtar, 19 Ağustos'ta İstanbul Sarıyer'deki evinde yaşadığı kaza nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedaviye alındı.

Eski haber spikerinin normal odada devam eden tedavisiyle ilgili olarak şarkıcı Nilüfer bir açıklama yaptı.

Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görülen Nilüfer, "Reha Muhtar'ın genel sağlık durumu çok iyi. Hala hastanede. Felç riski bulunmuyor. Ziyaret ettim, kendisini gördüm," ifadelerini kullandı.

 

 

Etiketler reha muhtar reha muhtar'ın sağlık durumu sağlık durumu son sağlık durumu nilüfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsrail'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var İsrail'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var IMEI kayıt ücretinden MTV'ye, pasaporttan ehliyet harçlarına... Zam, zam, zam... IMEI kayıt ücretinden MTV'ye, pasaporttan ehliyet harçlarına... Zam, zam, zam... MasterChef Beyza'dan ünlü isimle ilgili dikkat çeken itiraf: ''Mesajlaşıyoruz'' MasterChef Beyza'dan ünlü isimle ilgili dikkat çeken itiraf: ''Mesajlaşıyoruz'' Son seçim anketi açıklandı; oy oranları da tüm dengeler de değişti Son seçim anketi açıklandı; oy oranları da tüm dengeler de değişti İsmail Kartal Süper Lig'e dönüyor İsmail Kartal Süper Lig'e dönüyor Depremzedeler 3,5 yıl sonra villa tipi konutlarına kavuştu Depremzedeler 3,5 yıl sonra villa tipi konutlarına kavuştu Otostopla dünyayı gezen Türk gezgine kamyoncu tacizi Otostopla dünyayı gezen Türk gezgine kamyoncu tacizi Türkiye ile NATO arasında Ege gerginliği: Tatbikattan çekildik Türkiye ile NATO arasında Ege gerginliği: Tatbikattan çekildik Bu seferki trafik magandası bir kadın oldu: Silahını çıkartıp peş peşe ateşledi Bu seferki trafik magandası bir kadın oldu: Silahını çıkartıp peş peşe ateşledi Yağışlara yaz molası: Sıcaklıklar hızla artacak Yağışlara yaz molası: Sıcaklıklar hızla artacak
Hurdacının bulup evine astığı tablo Picasso'nun milyonluk eseri çıktı Hurdacının bulup evine astığı tablo Picasso'nun milyonluk eseri çıktı Banka ATM'lerinde yeni ''zorunlu'' dönem başlıyor Banka ATM'lerinde yeni ''zorunlu'' dönem başlıyor Metropoll'ün ''muhalefet'' anketinden dikkat çeken sonuç Metropoll'ün ''muhalefet'' anketinden dikkat çeken sonuç At üstündeki kırbaçlı zorbaya gözaltı: Tatil yapan aile hayatlarının şokunu yaşadı At üstündeki kırbaçlı zorbaya gözaltı: Tatil yapan aile hayatlarının şokunu yaşadı Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi’nde 14 yıl sonra bir ilki başardı Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi’nde 14 yıl sonra bir ilki başardı Burası Türkiye'nin gizemli noktalarından biri: Uzaylılardan bile şüphelenen var Burası Türkiye'nin gizemli noktalarından biri: Uzaylılardan bile şüphelenen var Narin'in ailesinden tazminat davası yağmuru Narin'in ailesinden tazminat davası yağmuru Bu listeye dikkat: Bakanlık ''sahteci markaları'' ifşa etti Bu listeye dikkat: Bakanlık ''sahteci markaları'' ifşa etti Dizi sektörünün erken final rekoru kırıldı: Bir diziye 2'nci bölümde final kararı Dizi sektörünün erken final rekoru kırıldı: Bir diziye 2'nci bölümde final kararı Wanda Nara'nın gizli ses kaydı ortaya çıktı Wanda Nara'nın gizli ses kaydı ortaya çıktı