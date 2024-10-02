Reha Muhtar'ın sağlık durumu için yeni açıklama

Bir süre önce evde düşerek hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'ın eski eşi Nilüfer, Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Eski haber spikeri Reha Muhtar, 19 Ağustos'ta İstanbul Sarıyer'deki evinde yaşadığı kaza nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedaviye alındı.

Eski haber spikerinin normal odada devam eden tedavisiyle ilgili olarak şarkıcı Nilüfer bir açıklama yaptı.

Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görülen Nilüfer, "Reha Muhtar'ın genel sağlık durumu çok iyi. Hala hastanede. Felç riski bulunmuyor. Ziyaret ettim, kendisini gördüm," ifadelerini kullandı.