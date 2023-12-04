Reynmen Altın Kelebek ödülünü çöpe attı

Dün akşam Altın Kelebek Ödül Töreni'nin 49'uncusu düzenlenirken, geçen sene ödül alan ünlü şarkıcı Reynmen geçen sene aldığı ödülü çöpe attı.

49. Pantene Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu. En iyi erkek şarkıcı ödülü Edis alırken, en iyi rapçi ödülünü ise Blok3 aldı.

Renkli anlara sahne olan gece sürerken Reynmen 3 sene önce aldığı ödülü çöpe attı.

2020 yılına ait ödülü çöpe fırlattığı anları kayda alan Reynmen, o görüntüleri hesabından paylaştı.

Sosyal medyada bu yıl ödül alamadığı için bu davranışı gerçekleştirdiği yazılırken Reynmen'den bir açıklama gelmedi.