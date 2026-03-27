  Dünyaca ünlü pop yıldızı 15 yıl sonra İstanbul'a geliyor

Ricky Martin 15 yıl sonra İstanbul'a geliyor

Dünya yıldızı Ricky Martin, tam 15 yıl aradan sonra İstanbul'u yeniden Latin rüzgarlarıyla sallamaya hazırlanıyor. "Livin' la Vida Loca" ve "She Bangs" gibi unutulmaz hitlerin sahibi Porto Rikolu efsane, 2026 yazının en büyük konserlerinden birine imza atacak.

İstanbul’da Latin ateşi yeniden yükseliyor! Dünyaca ünlü yıldız Ricky Martin, 15 yıllık uzun bir aranın ardından 11 Temmuz 2026’da KüçükÇiftlik Park sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.

54 yaşındaki pop ikonunun bu dev konseri için biletler 30 Mart’ta satışa çıkıyor. Üstelik sadece bir gün sürecek olan ön satışta %30 indirim fırsatı müzikseverleri bekliyor.

Ricky Martin'in 11 Temmuz 2026'daki İstanbul konserinin öncelikli biletleri 30 Mart Pazartesi günü saat 12.00’de satışa açılacak.

Sadece bir gün boyunca geçerli olacak ön satışta, konsere gitmek isteyenler biletlerini yüzde 30 indirimli olarak satın alabilecek.

Ricky Martin, 2016'da Antalya'da da sahne almıştı.

Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü: Alkışlar sustu, çaresizlik başladı...
Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü: Alkışlar sustu, çaresizlik başladı...
Cep'te ''oh be'' dedirtecek düzenleme: O mesaj ve aramalar yasaklanıyor!
Cep'te ''oh be'' dedirtecek düzenleme: O mesaj ve aramalar yasaklanıyor!
Eğlence mekanına silahlı saldırı, biri iş insanı 3 kişi öldü, 2 de yaralı var!
Eğlence mekanına silahlı saldırı, biri iş insanı 3 kişi öldü, 2 de yaralı var!
Tarihi Bereket Tanrısı heykelcikleri için ''müstehcenlik'' şikayeti tüm esnafı yaktı!
Tarihi Bereket Tanrısı heykelcikleri için ''müstehcenlik'' şikayeti tüm esnafı yaktı!
Romanya'yı devirdik sıra Kosova'da... A Millilerimiz adını play-off finaline yazdırdı
Romanya'yı devirdik sıra Kosova'da... A Millilerimiz adını play-off finaline yazdırdı
Tam 600 yıllık tarihi Osmanlı sırrı restorasyon sırasında ortaya çıktı!
Tam 600 yıllık tarihi Osmanlı sırrı restorasyon sırasında ortaya çıktı!
Altında yükseliş trendi bitti mi? ABD'li dev banka 2026 sonu için rakam verdi
Altında yükseliş trendi bitti mi? ABD'li dev banka 2026 sonu için rakam verdi
Bir gecede yüzlerce zeytin ve incir ağaçlarını kesip ortadan kayboldular!
Bir gecede yüzlerce zeytin ve incir ağaçlarını kesip ortadan kayboldular!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Atatürk'ün imzasının son halini görenler gözlerine inanamadı! Atatürk'ün imzasının son halini görenler gözlerine inanamadı! Sosyal medya onu konuşuyor: Oturduğu evi satıp tüm parasını altına yatırdı Sosyal medya onu konuşuyor: Oturduğu evi satıp tüm parasını altına yatırdı Tarihi Bereket Tanrısı heykelcikleri için ''müstehcenlik'' şikayeti tüm esnafı yaktı! Tarihi Bereket Tanrısı heykelcikleri için ''müstehcenlik'' şikayeti tüm esnafı yaktı! Altında yükseliş trendi bitti mi? ABD'li dev banka 2026 sonu için rakam verdi Altında yükseliş trendi bitti mi? ABD'li dev banka 2026 sonu için rakam verdi Mevduat faizleri yeniden yükselişte: İşte en yüksek faizi veren bankalar Mevduat faizleri yeniden yükselişte: İşte en yüksek faizi veren bankalar İslam Memiş'ten altın fiyatları için hem yeniden uyardı hem de tahminlerini açıkladı İslam Memiş'ten altın fiyatları için hem yeniden uyardı hem de tahminlerini açıkladı Tam 600 yıllık tarihi Osmanlı sırrı restorasyon sırasında ortaya çıktı! Tam 600 yıllık tarihi Osmanlı sırrı restorasyon sırasında ortaya çıktı! Eğlence mekanına silahlı saldırı, biri iş insanı 3 kişi öldü, 2 de yaralı var! Eğlence mekanına silahlı saldırı, biri iş insanı 3 kişi öldü, 2 de yaralı var! Akaryakıtta indirim müjdesini unutun; tarihin en büyük zammı geliyor! Akaryakıtta indirim müjdesini unutun; tarihin en büyük zammı geliyor! İki meslek grubu için toplu taşıma ücretsiz oldu! İki meslek grubu için toplu taşıma ücretsiz oldu!
Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü: Alkışlar sustu, çaresizlik başladı... Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü: Alkışlar sustu, çaresizlik başladı... Mahkeme anne terliğini ''silah'' saymıştı; istinaf mahkemesinden emsal bir karar çıktı! Mahkeme anne terliğini ''silah'' saymıştı; istinaf mahkemesinden emsal bir karar çıktı! APP plaka cezalarında işler değişti; ceza plakayı basanlara kesilecek! APP plaka cezalarında işler değişti; ceza plakayı basanlara kesilecek! Bir belediyeye daha rüşvet operasyonu: Belediye çalışanı sevgilisiyle otelde gözaltına alındı! Bir belediyeye daha rüşvet operasyonu: Belediye çalışanı sevgilisiyle otelde gözaltına alındı! Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı için olay sözler: ''Beni sadece 1 kere gördüysen 7 ceddini...'' Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı için olay sözler: ''Beni sadece 1 kere gördüysen 7 ceddini...'' Arabeskin unutulmaz şarkıları öksüz kaldı... bir ünlü ismi daha kaybettik Arabeskin unutulmaz şarkıları öksüz kaldı... bir ünlü ismi daha kaybettik TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına eski Milli futbolcudan sert yanıt TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına eski Milli futbolcudan sert yanıt Evdeki misafirlerinin yanında bağladığı eşini döve döve öldürdü! Evdeki misafirlerinin yanında bağladığı eşini döve döve öldürdü! Mevsimler değişti, Türkiye'nin eşsiz lezzeti tam 3 ay erken ''merhaba'' dedi Mevsimler değişti, Türkiye'nin eşsiz lezzeti tam 3 ay erken ''merhaba'' dedi Bir gecede yüzlerce zeytin ve incir ağaçlarını kesip ortadan kayboldular! Bir gecede yüzlerce zeytin ve incir ağaçlarını kesip ortadan kayboldular!