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  3. 16 Ocak 2019 17:37

Rihanna babasını mahkemeye verdi

Şarkıcı Rihanna, kozmetik markasına verdiği soyadı Fenty'i kullanarak markasından çıkar sağladığı babasına dava açtı.

Rihanna babasını mahkemeye verdi
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Şarkıcı Rihanna, kozmetik markasına da verdiği soyadı Fenty'i kullanarak çıkar sağladığını iddia ettiği babasını mahkemeye verdi.

BBC'nin haberine göre, "Fenty Beauty" isimli kozmetik markasını kuran Rihanna, "Fenty Entertainment" isimli şirketi kuran babası Ronald Fenty hakkında, telif hakkı kendisinde olan "Fenty ismini kullanmak" suçlamasıyla dava açtı.
Dava dosyasında, babasının kullandığı şirket isminin, ünlü şarkıcının kozmetik markasına zarar verdiği ve halkı yanlış yönlendirdiği belirtildi.

Rihanna, mahkemeden, şirketin ticari amaçla "Fenty" adını kullanmasını yasaklamasını talep etti.

Fenty Entertainment'ten ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Rihanna'nın, ticari faaliyetlerinde 2012'den bu yana "Fenty" adını kullandığı biliniyor.

BBC Türkçe

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