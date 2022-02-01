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Rihanna hamile! Karnı burnunda pozları olay oldu

Rihanna hamile! Karnı burnunda pozları olay oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, hamile olduğunu verdiği pozlarla duyurdu.

Barbadoslu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın hamile olduğu iddiaları bir süredir dünya basınında gündemdeydi. Ancak Rihanna, bu konuyla ilgili hiçbir şekilde açıklamada bulunmayarak, hamileliğini saklamayı başarmıştı.

Ünlü şarkıcı ve sevgilisi ASAP Rocky, New York County'deki Harlem'de ele ele yürürken objektiflere yansıdı. İkilinin birbirlerini öpücüklere boğması dikkatlerden kaçmadı.

Rihanna'nın hamileliği de resmen belgelenmiş oldu. Pembe bir ceket giyen Rihanna, bu ceketin ön düğmelerini açarak resmen hamileliğini ilan etmişti oldu. Şarkıcının karnının iyice belirginleştiği görüldü.

 

Etiketler rihanna hamile hamilelik hamilelik pozları
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