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  3. 10 Temmuz 2017 10:53

Rihanna'nın jet-ski pozu olay oldu

Barbados asıllı ünlü şarkıcı Rihanna'nın jet-ski stili sosyal medyada olay oldu.

Rihanna'nın jet-ski pozu olay oldu
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Suudi milyoner Hassan Jameel ile yaşadığı aşkla dünya magazin gündemine oturan Rihanna'nın 2011 yılında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada tartışma konusu oldu. 

Dailymail'in haberine göre; Rihanna’nın 6 yıl önce Barbados’ta yaptığı tatilde çekilen bir fotoğrafı, Twitter’da en çok paylaşılanlar arasına girdi.

"NEDEN BACAK BACAK ÜZÜRİNE ATIYOR?"

Dünyaca ünlü şarkıcının bir hayranının Twitter’dan “Rihanna neden bacak bacak üzerine atarak jet-ski sürüyor?” notuyla paylaştığı kare, beğeni ve retweet yağmuruna tutuldu. Bazı kullanıcılar, “Çünkü o bir ikon” ve “İşte bu Rihanna tarzı” gibi yorumlar yazdı.

rihanna , jet ski