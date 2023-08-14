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Robbie Williams Türkiye'ye geliyor! Bilet fiyatları dudak uçuklattı

Robbie Williams Türkiye'ye geliyor! Bilet fiyatları dudak uçuklattı
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İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Robbie Williams, Türkiye'de ilk kez konser verecek. Bodrum'da bir otelde sahne alacak olan Williams'ı dinlemenin bedeli ise 17 bin 600 lira.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Robbie Williams, 17 Ağustos'ta Bodrum'da müzikseverlerle buluşacak. Türkiye'deki ilk konserini Bodrum'da verecek olan Williams, ilçedeki bir otelde 17 Ağustos'ta saat 21.00'da hayranlarının karşısına çıkacak. Konser biletleri ise 17 bin liradan satışa çıkarılacak.

OTELDE KALANLAR KONSERE ÜCRETSİZ KATILACAK
Robbie Williams'ın konser repertuvarında sevilen şarkılarının yanı sıra efsanevi parçası "Feel"i de seslendireceği öğrenildi. Öte yandan konserin gerçekleşeceği otelin internet sitesinden yapılan açıklamada, otelde konaklayanların ücretsiz katılabileceği konsere, otel dışından gelmek isteyenlerin de çevrim içi satış kanalları üzerinden biletlerini temin edebileceği kaydedildi. Ayrıca konser biletinin 17 bin 600 liradan satışa çıkarıldığı da bildirildi.

AA

Etiketler robbie williams türkiye konser bilet
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