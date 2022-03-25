Rober Hatemo acı haberi duyurdu: ''Ömrümün bir yarısı gitti''

Şarkıcı Rober Hatemo'nun babası Şahin Hatemo hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran şarkıcı, ''Ömrümün bir yarısı gitti'' dedi.

Sesi ve şarkılarıyla yıllardır adından söz ettiren 47 yaşında Rober Hatemo, babasının ölümüyle yıkıldı. Dün babası Şahin Hatemo'yu kaybeden şarkıcı, acısını da sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

"ÖMRÜMÜN BİR YARISI GİTTİ"

Instagram hesabından ölüm haberini veren Hatemo, "Gitti adımı veren, gitti adamlığımı veren, gitti ömrümün bir yarısı. Saatini bana bıraktı da kendi gitti. Baba gitti" dedi. Gelen taziye mesajlarının ardından yeni bir paylaşım yapan şarkıcı, "Binlerce mesaj aldım. Tanıdık, tanımadık. Allah razı olsun sizlerden. Beni mazur görün telefonlara bakacak takatim yok. Rabbim ölmüşlerinizi cennetine alsın sizlere de sağlıklı uzun ömürler nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Hatemo'ya Rıza Esendemir, Kuşum Aydın, Nadide Sultan ve Tanju Babacan gibi isimlerde baş sağlığı yorumu da geldi.