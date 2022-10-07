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  3. Rol arkadaşına ''Hıyar oğlu hıyar'' demişti: Kerem Alışık'ın cezası belli oldu

Rol arkadaşına ''Hıyar oğlu hıyar'' demişti: Kerem Alışık'ın cezası belli oldu

Rol arkadaşına ''Hıyar oğlu hıyar'' demişti: Kerem Alışık'ın cezası belli oldu

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde tartıştığı rol arkadaşı Murat Ünalmış'a ''Hıyar oğlu hıyar'' diyen Kerem Alışık'ın cezası belli oldu.

Oyuncu Murat Ünalmış, geçen sene başrolünde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova setinde aynı dizide rol alan Kerem Alışık'ın kendisine hakaret etmesi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı Bulutcan Kıran aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

PARA CEZASI ALDI
Habertürk'te yer alan habere göre; iddianamenin kabul edilmesi üzerine açılan davada Kerem Alışık hakkında Murat Ünalmış'a yönelik hakaret ettiği tanık beyanları ile doğrulandı.

Oyuncunun 2021 yılında açmış olduğu dava sonucunda Alışık, suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, sanığın kastının ağırlığı ile amacı gözetilerek Türk Ceza Kanunu'nun 125/1 maddesi uyarınca adli para cezası aldı.

NE OLMUŞTU?
"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin 24 Nisan'da Karaahmetli köyünde yapılan çekimleri sırasında gergin anlar yaşanmıştı. Dizinin Fekeli'si Kerem Alışık ile Demir Yaman'ı Murat Ünalmış arasında tartışma çıkmıştı.

Sete ara verilen tartışmada avukatına talimat veren Ünalmış, kendisine "Hıyar oğlu hıyar" diyen rol arkadaşı Alışık'tan şikayetçi olmuştu.

Habertürk

Etiketler kerem alışık bir zamanlar çukurova hakaret hıyar oğlu hıyar
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