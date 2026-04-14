Roman Tekstil'in acı günü... Selin Toplusoy hayatını kaybetti

Türkiye’nin köklü tekstil markalarından Roman Tekstil’in kurucu ailesi Toplusoylar, büyük bir acıyla sarsıldı. Merhum Süleyman Toplusoy’un kızı ve iş insanı Turgut Toplusoy’un yeğeni Selin Toplusoy, genç yaşta yaşama veda etti.

Giyim dünyasının önde gelen markalarından Roman Tekstil’in sahibi Toplusoy ailesi, bugün aldıkları acı haberle derin bir üzüntü yaşıyor.

Firmanın merhum ortağı Süleyman Toplusoy ile İpek Toplusoy’un kızı Selin Toplusoy, bir süredir mücadele ettiği ve açıklanmayan hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

İş insanı Turgut Toplusoy’un yeğeni, Zeynep ve Serra Toplusoy’un kardeşi olan Selin Toplusoy’un vefatı, iş ve cemiyet dünyasında büyük üzüntü yarattı. Genç yaşta hayata gözlerini yuman Toplusoy için taziye mesajları art arda geldi.

Cenaze Töreni Detayları Belli Oldu Selin Toplusoy’un son yolculuğuna uğurlanacağı program aile tarafından paylaşıldı:

Tarih: 15 Nisan 2026 Çarşamba

Yer: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii (Altunizade)

Vakit: Öğle namazını müteakip

Defin: Çekmeköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanı

Taziyeler Adile Sultan Borsa’da Kabul Edilecek Cenaze merasiminin ardından Toplusoy ailesi, dua ve taziyeleri aynı gün ikindi namazından sonra Adile Sultan Borsa'da kabul edecek.