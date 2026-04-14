  3. Roman Tekstil'in acı günü... Selin Toplusoy hayatını kaybetti

Türkiye’nin köklü tekstil markalarından Roman Tekstil’in kurucu ailesi Toplusoylar, büyük bir acıyla sarsıldı. Merhum Süleyman Toplusoy’un kızı ve iş insanı Turgut Toplusoy’un yeğeni Selin Toplusoy, genç yaşta yaşama veda etti.

Giyim dünyasının önde gelen markalarından Roman Tekstil’in sahibi Toplusoy ailesi, bugün aldıkları acı haberle derin bir üzüntü yaşıyor.

Firmanın merhum ortağı Süleyman Toplusoy ile İpek Toplusoy’un kızı Selin Toplusoy, bir süredir mücadele ettiği ve açıklanmayan hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

İş insanı Turgut Toplusoy’un yeğeni, Zeynep ve Serra Toplusoy’un kardeşi olan Selin Toplusoy’un vefatı, iş ve cemiyet dünyasında büyük üzüntü yarattı. Genç yaşta hayata gözlerini yuman Toplusoy için taziye mesajları art arda geldi.

Cenaze Töreni Detayları Belli Oldu Selin Toplusoy’un son yolculuğuna uğurlanacağı program aile tarafından paylaşıldı:

Tarih: 15 Nisan 2026 Çarşamba
Yer: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii (Altunizade)
Vakit: Öğle namazını müteakip
Defin: Çekmeköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanı
Taziyeler Adile Sultan Borsa’da Kabul Edilecek Cenaze merasiminin ardından Toplusoy ailesi, dua ve taziyeleri aynı gün ikindi namazından sonra Adile Sultan Borsa'da kabul edecek.

Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı!
Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı!
Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu!
Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu!
Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü!
Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü!
Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi!
Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi!
Lisede dehşet saçan saldırganın paylaşımları ortaya çıktı
Lisede dehşet saçan saldırganın paylaşımları ortaya çıktı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf
Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf
Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı
Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı
Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti
Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti
Etiketler Selin Toplusoy vefat Roman Tekstil Süleyman Toplusoy Turgut Toplusoy cenaze töreni
Yılmaz Özdil'den siyaset kulislerine bomba gibi düşecek iddia Yılmaz Özdil'den siyaset kulislerine bomba gibi düşecek iddia İslam Memiş, ''Hürmüz'''senaryosunu açıkladı: Altın ve gümüşte sert düşüş kapıda mı? İslam Memiş, ''Hürmüz'''senaryosunu açıkladı: Altın ve gümüşte sert düşüş kapıda mı? Konkordato istemişti reddedildi... Türkiye'nin 78 yıllık devi iflas etti! Konkordato istemişti reddedildi... Türkiye'nin 78 yıllık devi iflas etti! Yol verme kavgası dehşete dönüştü: Peşine düştükleri sürücüye kurşun yağdırdılar! Yol verme kavgası dehşete dönüştü: Peşine düştükleri sürücüye kurşun yağdırdılar! Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti Kamuda 2026 yılı emekli ikramiyeleri ikramiyeleri belli oldu! İşte meslek gruplarına göre rakamlar Kamuda 2026 yılı emekli ikramiyeleri ikramiyeleri belli oldu! İşte meslek gruplarına göre rakamlar Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı! Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı! Cumhurbaşkanı Erdoğan davacı olmuştu... Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası! Cumhurbaşkanı Erdoğan davacı olmuştu... Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası! Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlü isimden ilk açıklama Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlü isimden ilk açıklama
Araç muayenelerinde kanal sistemi bitiyor, yapay zeka ile bekleme çilesi tarih oluyor Araç muayenelerinde kanal sistemi bitiyor, yapay zeka ile bekleme çilesi tarih oluyor CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti; AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti; AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Serenay Sarıkaya'dan yıllar sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı babası Mustafa Sarıkaya'yı paylaştı Serenay Sarıkaya'dan yıllar sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı babası Mustafa Sarıkaya'yı paylaştı Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı Çirkin'in güzel oyuncusu uğradığı zorbalığı hem ifşa etti, hem de isyan etti! Çirkin'in güzel oyuncusu uğradığı zorbalığı hem ifşa etti, hem de isyan etti! Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü! Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü! Öğretmenler iş bırakıyor! Türkiye genelinde protesto kararı Öğretmenler iş bırakıyor! Türkiye genelinde protesto kararı AK Partili isim gemileri yaktı; iktidara kara para resti çekti: ''Gürlek ve Şimşek açıklasın'' AK Partili isim gemileri yaktı; iktidara kara para resti çekti: ''Gürlek ve Şimşek açıklasın'' Canlı yayında olay sözler: ''İsrail, Türkiye'ye savaş açacak'' Canlı yayında olay sözler: ''İsrail, Türkiye'ye savaş açacak'' Lisede dehşet saçan saldırganın paylaşımları ortaya çıktı Lisede dehşet saçan saldırganın paylaşımları ortaya çıktı