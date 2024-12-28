Romeo ve Juliet'in Juliet'i hayatını kaybetti

Yönetmen ve eski İtalya Senatörü Franco Zeffirelli'nin 1968 yapımı "Romeo ve Juliet" uyarlamasında Juliet rolüyle ünlenen İngiliz-Arjantinli oyuncu Olivia Hussey Eisley 73 yaşında hayatını kaybetti

Gençliğinde Franco Zeffirelli'nin 1968 yapımı "Romeo ve Juliet" uyarlamasındaki Juliet rolüyle ünlenen ve daha sonra "Black Christmas" ve 1978 yapımı "Death on the Nile" filmlerinde rol alan İngiliz-Arjantinli aktris Olivia Hussey Eisley hayatını kaybetti. Hussey 73 yaşındaydı.

Film yapımcısı Marc Huestis Hussey'nin ölüm nedenini kanser olarak açıkladı. Ünlü oyuncuya 2008'de meme kanseri teşhisi konmuş ve 2018'de hastalığı tekrarlamıştı.

Yapımcı Huestis, oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "27 Aralık'ta sevdikleriyle birlikte huzur içinde evine dönen Olivia Hussey Eisley'nin vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Olivia, sıcaklığı, bilgeliği ve saf nezaketiyle onu tanıyan herkesin hayatına dokunan olağanüstü bir insandı. … Olivia, sanata, maneviyata ve hayvanlara karşı şefkate olan tutku, sevgi ve bağlılıkla dolu bir hayat yaşadı.” ifadelerini kullandı.