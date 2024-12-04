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RTÜK'ün ceza kestiği Yabani dizisinin final tarihi değişti

RTÜK'ün ceza kestiği Yabani dizisinin final tarihi değişti
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RTÜK'ün yayın durdurma cezası verdiği Yabani dizisi iki hafta yayınlanmayacak. 51. bölümde final yapması planlanan dizinin ekrana veda edeceği tarih de değişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, Now'da yayınlanan Yabani, Show TV'de yayınlanan DEHA ve Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizilerine program durdurma cezası verdi. Büyük ses getiren durdurma cezalarının ardından NOW'da ekrana gelen Yabani dizisi için final kararı da yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü ekrana gelen dizi için yayın durdurma cezası artık kanala iletildi.

YABANİ İKİ HAFTA YAYINLANMAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kararın dün kanala tebliğ edildiği ve bu nedenle bu cumartesi ve haftaya Yabani dizisinin ekrana gelmeyeceği öğrenildi. Dizinin yayın saatinde RTÜK'ün gönderdiği belgeseller yayınlanacak.

FİNAL TARİHİ DEĞİŞTİ

Aralık sonunda 51. bölümde final yapması planlanan dizinin ekrana veda ediş tarihi de bu sebepten ötürü değişti. Her yılbaşından sonra verilen reklam arasının süresine göre final tarihi yeniden belirlenecek.

RTÜK'ün yayın durdurma cezası verdiği Yabani dizisi iki hafta yayınlanmayacak. 51. bölümde final yapması planlanan dizinin ekrana veda edeceği tarih de değişti.

 

Etiketler RTÜK yabani dizisi final ceza
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