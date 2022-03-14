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Rus fenomen Olga Buzova, sosyal medya yasağına böyle isyan etti

Rus fenomen Olga Buzova, sosyal medya yasağına böyle isyan etti

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üzerine tüm dünyanın gözü kulağı iki ülkeye çevrildi. Global markaların Rusya üzerindeki yatırımları devam ederken ülkeden yeni bir hamle geldi.

Rusya’nın dört bir yanından sosyal medya fenomenleri hükümetin Instagram’ı yasaklama kararının srdından hayranlarına veda etmek için ağlayan videolar yayınladı. Instagram hesabında 23 milyon takipçisi bulunan TV yıldızı Olga Buzova, takipçilerini ve sosyal medya erişimini kaybettiği için gözyaşlarına boğulduğu bir video yayınladı. Sosyal medyada popüler olan görüntüler kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekti.

“ELLERİMİN ARASINDAN KAYIP GİDİYOR”

36 yaşındaki sosyal medya fenomeni beyaz bir bornoz giyerek yaptığı son paylaşımında Rusça, “Burada hayatımı, işimi ve ruhumu paylaştım. Bunların hepsini bir iş olarak görerek yapmadı. Bu ruhumun bir parçası. Kalbim ve hayatım ellerimin arasından kayıp gidiyor. Hayatım mahvoldu” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan yaptığı ve hayranlarına seslendiği paylaşımın sonrasında ağlamaya devam edeceğini söyleyerek kameradan uzaklaşan Olga Buzova’nın gönderisi tepkilere yol açtı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Ukrayna’da yaşananları hatırlatarak fenomeni bencillik yapmakla suçladı.

 
 
 
 
 
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Ольга Бузова (@buzova86)'in paylaştığı bir gönderi

Etiketler Olga Buzova rus fenomen
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