Rutkay Aziz’den çok sert sözler: ''Bu iktidar döneminde gördüğümüz dönekleri hiç görmedik''

Türk tiyatrosu ve sinemasının dev ismi Rutkay Aziz, gazeteci Özlem Gürses’in YouTube kanalında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. 12 Eylül darbe döneminden bugüne Türkiye’nin siyasi ve toplumsal panoramasını çizen usta sanatçı, özellikle sanat dünyasındaki "dönüşümlere" ve Atatürk’ün "cehaletle savaş" vurgusuna dikkat çekti.

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Cehaletle savaşacağız" sözünü hatırlatan usta isim, kültleşmiş Atatürk rolü ve "Kurtuluş" dizisinin neden "depolara kaldırıldığını" ilk kez açıkladı.

Usta sanatçı Rutkay Aziz, Özlem Gürses ile gerçekleştirdiği sohbette hem geçmişin karanlık darbe dönemlerini hem de günümüzün sosyopolitik iklimini sert bir dille eleştirdi.

12 Eylül’de işkencelere maruz kaldığını hatırlatan Aziz, günümüzdeki "rol model" eksikliğini siyasi kırılmalara bağladı.

"Korku ve Çıkar Dönekliği Artırdı"

Özlem Gürses’in yeni nesillerin örnek alacağı isimlerin azaldığına dair sorusuna yanıt veren Rutkay Aziz, sanat ve cemiyet hayatındaki değişimlere vurgu yaptı:

"Darbeler solu yok etti, özellikle 12 Eylül. Ama şunu söyleyeyim; biz bu iktidar döneminde gördüğümüz kadar dönek görmedik. Korku, çıkar... Her şey var. Bu kadarını gerçekten hiç görmemiştim."

"100 yıl geçti, değişen bir şey yok"

Atatürk’ün 1920’de Halide Edip Adıvar’a söylediği "Savaş asıl şimdi başlıyor, cehaletle savaşacağız" sözünü hatırlatan Aziz, 2026 yılına gelinmesine rağmen Türkiye’nin hâlâ aynı noktada saydığını belirtti.

Laiklik ve Atatürk düşmanlığının ulaştığı boyuta inanamadığını söyleyen sanatçı, "Siyasal İslam adı altında samimi dindarlığın başka amaçlarla kullanılması korkunç" dedi.

"Kurtuluş filmi şimdi depolarda"

1994 yapımı efsanevi "Kurtuluş" dizisinde canlandırdığı Atatürk rolünün kendisi için sadece bir rol değil, büyük bir sorumluluk olduğunu ifade eden usta oyuncu, diziyle ilgili acı bir gerçeği paylaştı:

"O bir rol değildi, sorumluluktu. Şimdi o film gösterilmiyor bile, depolarda... Böyle şeyler depoya atılabiliyor ama zamanı gelince oradan çıkarlar. Umudumuzu yitirmeyeceğiz."