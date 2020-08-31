Sabah Aylin Aslım’ı hedef gösterdi

Cumhurbaşkanlığı için düzenlenen bazı organizasyonları üstlenen ve sansür yasasını savunan Umut Kuzey, kendisine yönelik eleştirileri nedeniyle müzisyen Aylin Aslım hakkında suç duyurusunda bulundu. Yandaş Sabah gazetesinin magazin eki Günaydın, Aylin Aslım'ı hedef gösterdi.

Kuzey’in sosyal medya düzenlemesine ilişkin 'Klavye delikanlılığı bitiyor' paylaşımı üzerine sanatçı Aylin Aslım, “Hadi şimdi savunun büyük festival organizatörünüzü. Mühim işler yapıyor” diyerek Kuzey’i eleştirmişti.

Gelişmeleri manşete taşıyan Günaydın, Aslım’ın eleştirilerini ‘sinkaflı’ sözler olarak niteledi; Kuzey’e hakaret edildiğini ileri sürdü.

Kuzey, Aslım’ın eleştirileri sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Müzisyen Güvenç Dağüstün "Bak sen! “Atanamamış Rockstar” şimdi de hükümetin tetikçilerini bu ülkenin gerçek bir sanatçısının üzerine salıyor!" diyerek Aylin Aslım'ın hedef gösterilmesine tepki gösterdi.