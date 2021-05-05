Sadakatsiz' dizisi final mi yapıyor?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Sadakatsiz'den hayranları üzecek haber geldi. Dizinin final tarihi belli oldu.

Çarşamba akşamları yayınlanan Medyapım'ın reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla bir bir final ya da sezon finali yapan dizilere Sadakatsiz dizisi de eklendi.

32. bölümde ara

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolünü oynadığı dizinin sezon finali tarihi belli oldu. Fenomen dizi 32. bölümde sezon arası verecek.