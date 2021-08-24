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Sadakatsiz ikinci sezon tarihi belli oldu

Sadakatsiz ikinci sezon tarihi belli oldu

İlk sezonuyla geçtiğimiz yıla damga vuran dizilerden biri olan Sadakatsiz dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu.

Sadakatsiz dizisi, eylül ayında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Sadakatsiz dizisi ekibi 1 eylül tarihinde ikinci sezon çekimlerine start verecek.

SADAKATSİZ DİZİSİ İKİNCİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Doctor Foster isimli diziden uyarlanan Sadakatsiz, hem ülkemizde hem de yurtdışında izleyicilerden büyük ilgi görüyor. 

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen üçlüsünün başrollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisinin ikinci sezonunun 15 Eylül tarihinde yayınlamasının planlandığı duyuruldu.

Etiketler Sadakatsiz müjde Sadakatsiz 2. sezon
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