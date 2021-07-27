  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner tatilde

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner tatilde

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner tatilde

Sadakatsiz'de Gönül karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner tatil pozlarıyla büyük beğeni topladı.

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz'de Gönül karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner, dizinin sezon finali yapmasının ardından meslektaşı ve yakın dostu Şükran Ovalı ile tatile çıktı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Altuner, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, son olarak mavi mayosu ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Güzel oyuncu paylaşımında "Çekiyorlar. Durduramıyorum" notunu düştü. Altuner'e "Güzelsin" yorumları yağdı.

Makyajı ve takılarıyla da dikkat çeken Gözde Seda Altuner'in plaj tarzı ise çok konuşuldu.

 YAŞI MERAK EDİLDİ
Öte yandan sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Gözde Seda Altuner'in yaşı da merak konusu oldu. Gözde Seda Altuner 39 yaşında.

Etiketler Sadakatsiz Gözde Seda Altuner
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İki gündür haber alınamıyordu... 16 yaşındaki Yağmur cinayete kurban gitmiş
50'sine merdiven dayayan Seray Sever fiziğiyle gençlere taş çıkarttı
Güldür Güldür'ün Bilal'i paylaştı, sosyal medya Naime sandı
Gaziantep'te sokak ortasında dehşete düşüren görüntüler
Maskelere veda etmek için gün sayanlara kötü haber! Tarih açıklandı!
Sivrisinek deyip geçmeyin! Uzman isim uyardı: Ölümcül olabilir!
Bolu Belediye Başkanı'ndan Suriyeliler için yeni çıkış
Bir genç kız ''kot pantolon'' giydiği için katledildi
Ada Masalı dizisinin Haziran’ı Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz hali şoke etti
Çalışanlar dikkat! Çalışma süreleri değişti