Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlanacak mı?

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerde yer aldığı Sadakatsiz dizisinde 2 oyuncunun koronavirüse yakalanması dizinin ara verdiği iddialarını gündeme getirdi.

Sezonun ses getiren yapımlarından Sadakatsiz dizisinde koronavirüs krizi patlak verdi. Usta oyuncu Burak Sergen'den sonra 15 yaşındaki oyuncu Alp Akar da koronavirüse yakalandı.

Akar Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Covid 19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 5. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerini almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

SADAKATSİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Sadakatsiz dizisinde görülen koronavirüs vakalarının ardından Sadakatsiz dizisinin 26. yeni bölümü gündem oldu. Dizi hayranları, Sadakatsiz'in yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor.

Aşk, ihanet ve entrika konularının anlatıldığı Sadakatsiz dizisi bu akşam 26. bölümüyle saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak. Ancak çekimlerine ara verilen dizinin 27. bölümü önümüzdeki hafta ekranlara gelmeyecek.