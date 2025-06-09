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Şafak Sezer'den CZN Burak'a soğuk duş! 15 gün süre verdi

Şafak Sezer'den CZN Burak'a soğuk duş! 15 gün süre verdi
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Ünlü oyuncu Şafak Sezer, kendisinin yer aldığı içeriklerin CZN Burak'ın sosyal medya hesaplarında izinsiz ve ücretsiz şekilde paylaşılması nedeniyle harekete geçti. Sezer, CZN Burak'a 15 gün süre verdi.

Şafak Sezer, restoran zinciri sahibi ve sosyal medya fenomeni CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir’e karşı hukuki süreci başlattı. EKOL TV'nin haberine göre; Sezer’in yer aldığı bir reklam içeriğinin Özdemir’in milyonlarca takipçili sosyal medya hesaplarında izinsiz bir şekilde yayımlandığı iddiasıyla ihtarname gönderildi. Sezer’in tarafı, bu paylaşımın hem mali hem de manevi hak ihlali olduğunu savundu.

İddialara göre, Sezer’in yer aldığı reklam çalışmasına dair ortada ne yazılı bir sözleşme ne de herhangi bir ödeme bulunuyor. Buna rağmen, reklamın sosyal medyada yayılması Sezer cephesinde ciddi bir hak ihlali olarak değerlendiriliyor. Oyuncunun avukatı tarafından Burak Özdemir'e gönderilen ihtarnamede, bu paylaşımın hukuki karşılığı 5 milyon TL olarak belirlendi.

MADDİ VE MANEVİ HAKLAR İHLAL EDİLDİ

İhtarnamede, Şafak Sezer’in kamuoyunda tanınan bir isim olduğu ve reklam içeriğinde icracı sanatçı sıfatıyla yer aldığı vurgulandı. Taraflar arasında herhangi bir mali hak devrinin yapılmadığı belirtilirken, içeriklerin Özdemir’in sosyal medya platformlarında paylaşılmasıyla hem Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na (FSEK) hem de kişilik haklarına aykırı hareket edildiği kaydedildi.

CZN BURAK’A 15 GÜN SÜRE

Ünlü oyuncu Şafak Sezer’in avukatları tarafından Burak Özdemir’e (CZN Burak) gönderilen ihtarnamede, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 68, 71 ve 80. maddeleri açıkça hatırlatıldı. Sezer’in icracı sanatçı olarak yer aldığı görsel-işitsel içeriklerin, yazılı izni ve mali hak devri olmadan sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanmasının açık bir hak ihlali olduğu belirtildi. Özdemir’in milyonlarca kişiye ulaşan hesaplarında bu içeriklerin ticari amaçla kullanılması, hem kişilik haklarının hem de mali-manevi hakların çiğnendiği şeklinde değerlendirildi.

HER PAYLAŞIM YENİ BİR YASAL SORUMLULUK

İhtarnamede, reklam çalışması karşılığında herhangi bir ücret ödenmemesinin sözleşme ihlaline yol açtığı vurgulanırken, izinsiz kullanımın telifi bulunmayan bir eserin umuma iletimi kapsamında değerlendirilerek 5 milyon TL tazminat talep edildiği ifade edildi. Bu tutarın 15 gün içinde ödenmemesi halinde Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açılacağı, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı açıkça bildirildi. Özdemir’in bu süreçte yazılı izin almadan gerçekleştirdiği her paylaşımın, yasal sorumluluk doğuracağı ihtarnamede altı çizilerek ifade edildi.

EkolTV

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Etiketler şafak sezer czn burak sosyal medya
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