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  3. 29 Eylül 2018 14:00

Şafak Sezer'den dolar yorumu

Oyuncu Şafak Sezer, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik hakkında açıklamalarda bulundu.

Şafak Sezer'den dolar yorumu
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Oyuncu Şafak Sezer, döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin sinema sektörünü nasıl etkilediği yolundaki soruyu "Bu olaylarla alakalı ancak filmlerde biz 'Dolar 5 TL oldu, nereye gidiyorsun lan' diye espri yapıyoruz.
 
Şafak Sezer, Sabah gazetesinden Yüksel Yavuz'a konuştu.

Sezer, Yavuz'un "Ünlüler, hayranları ile fotoğraf çektirmek zorunda mı sizce? Çektirmeyen şımarık mıdır?" sorusunu şöyle yanıtladı:

Şafak Sezer, döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin sinema sektörünü nasıl etkilediği yolundaki soruya da şu yanıtı verdi:

Bu olaylarla alakalı ancak filmlerde biz "Dolar 5 TL oldu, nereye gidiyorsun lan!" diye espri yapıyoruz. (Gülüyor) Onun dışında dışarıdan sadece izliyorum; zaten benim hiç dolarım ve euro'm yok.

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