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Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün yeni adresi açıklandı

Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün yeni adresi açıklandı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Safiye Soyman ve Faik Öztürk ikilisi yeniden izleyicilerinin karşısına çıkacak.

11 Ekim'de yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanan Flash TV'den yeni bir transfer haberi geldi.

Sahnelerin ve ekranların eğlenceli ikilisi Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Flash TV ile el sıkıştı.

 İkili, yakın bir tarihte yine eğlence formatında bir televizyon programıyla izleyicilerinin karşısına çıkacak.

Etiketler Safiye Soyman ve Faik Öztürk
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