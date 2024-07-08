Sağlık sorunlarıyla boğuşan Filiz Akın, son durumunu açıkladı

Kulağındaki tümör nedeniyle tedavi gören usta oyuncu Filiz Akın, sağlık durumunu açıkladı.

Usta oyuncu Filiz Akın, son dönemlerde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Filiz Akın'a doktorları tarafından yeni bir yasak getirildi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Filiz Akın, "Öyle sıcak ki gözümü açamıyorum. Doktorum henüz denize girmeme izin vermedi. Son ilaç bitince eşimin nezaretinde girebilirim İnşallah!..." yazdı.

Türk sinemasının büyük oyuncuları arasında yer alan Filiz Akın, uzunca bir süredir kulağındaki tümör nedeniyle tedavi görüyordu.