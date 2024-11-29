Sagopa Kajmer mahkemelik oldu

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer, 2018'den 2023'e kadar menajerliğini yapan Alican Parlak ile davalık oldu.

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in 2018'den 2023'e kadar menajerliğini yapan Alican Parlak, Kajmer'e 'vergi kaçakçılığı' suçlaması yöneltmişti. Parlak, "Kızlarımın, benim ve eşimin başına bundan sonra ne gelirse sorumlusu Sagopa Kajmer’dir" diyerek Kajmer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

İki isim şimdi de Zekeriyaköy’de 2021 yılında alından bir daire yüzünden davalık oldu. Medya Radar'ın haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Alican Parlak ile eşi Duygu Parlak, Zekeriyaköy’de kendi paralarıyla aldıkları daire için ‘tapu iptal’ davası açtı. Avukat Engin Meydan tarafından hazırlanan beş sayfalık dilekçede Sagopa Kajmer hakkında iddialara yer verildi.

İşte o iddialar:

‘’Sagopa Kajmer müvekkilim ile çalışmaya başlamadan önce ekonomik zorluklar içerisindeydi. Müvekkilim ile çalışmaya başladıktan sonra onun PR ve başarılı çalışmalarla ekonomik refaha kavuşmuştur. İkili arasında abi-kardeş ilişkisi vardır. Neredeyse 24 saati beraberler. İyi paralar kazanmaya başladıktan sonra ortak bir şirket kuruyorlar. Dolayısıyla ikili arasında güvene dayalı bir ilişki var.

Müvekkillerim birikimleriyle ev almak için Avcılar’da bir bankanın kasasında bulunan ziynet eşyalarını da satmıştır. Zekeriyaköy’de 2 milyon 300 bin liraya alınan dairenin 1 milyon 500 bin lira Alican Parlak, 800 bin lira ise Sagopa Kajmer adına kayıtlı olan Melankolia Müzik tarafından ödendi. Dairenin tapusu da geçici süreyle Melankolia Müzik adına yapıldı. Müvekkilim daha sonraki süreçte 800 bin liralık borcunun tamamını ödemiştir. Daire içerisinde neredeyse bir milyona yakın masraf yapmıştır. İkili arasında güvene dayalı ilişki bir süre sonra bozulmuştur. Hasılat paylaşım oranları yüzünden patlak veren tartışmanın ardından Alican Parlak Sagopa Kajmer’in menajerliğinden ayrılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Sagopa Kajmer’in daireyi başka birilerine satmak istediğini ise açılan bir davayla öğrenildiğine yer verilen dilekçenin devamında, “Sagopa Kajmer’in müvekkilime kurduğu bir diğer tuzak da evin gerçek değeri üzerinden kurulmuştur. Evin gerçek değeri 2 milyon 500 bin TL olmasına rağmen tapuda vin değeri 1 milyon 300 bin TL olarak gösterilmiştir. Sagopa Kajmer, tapuyu başka birilerinin üzerine geçirmek için boş durmamıştır. İstanbul 6’ncı Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açmıştır. Zaten müvekkilim de tapunun başka birinin üzerine geçirilmek istendiğini bu dava sayesinde öğrenmiştir. Öncelikle bu dairenin üçüncü kişilere satılmaması için tapuya ihtiyati tedbir konulmasını istiyoruz. Ardından da Melankolia Müzik adına kayıtlı olan tapunun 1/2 oranında davacılar adına tescil edilmesini talep ediyoruz” dedi.

Avukat Engin Meydan, dosyaya delil olarak Alican Parlak ile eşinin bankadan çektikleri paranın makbuzunu, kasa kayıtlarını, elektrik, doğalgaz ve su faturalarını, belediye kayıtlarını ve ikili arasında whatsapp mesajlarını delil olarak sundu. Sagopa Kajmer’in Alican Parlak’a 'gözdağı vermek için' Bağcılar’dan bir grupla anlaştığına dair daha önce de çeşitli iddialar çıkmıştı. Parlak’ın bu tehditlerden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na da bir şikayette bulunduğu öğrenildi. Alican Parlak, Kajmer’in kendisine attığı “Hiçbiri yanına kalmaz. Beni de Bağcılarlı yaptın a..k.”, “Alican tek telefonuma bakıyor herkes. Benim de elim dolu kafanı yorma. Tehlike anında daha büyüklerini ararım”, “Abilik-Kardeşlik bitti. Yarın bende elimden geleni ardına koymayacağım. Hoşçakal çakal” mesajlarını delil olarak sundu. Mesajlarını da delil olarak sundu.