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Sagopa Kajmer'den yıllar sonra gelen Ceza açıklaması

Sagopa Kajmer'den yıllar sonra gelen Ceza açıklaması
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Rap dünyasının 2 küskün devi Sagopa Kajmer ve Ceza arasında yeni bir gelişme yaşandı. Sagopa Kajmer, aralarında yıllardır küslük olduğu bilinen rtapçi Ceza hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Türkçe rap müziğinin önde gelen isimleri Ceza ve Sagopa Kajmer yıllardır konuşmuyor. Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar ikilinin barışması yönünde girişimlerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Ceza için düzenlenen 'Saygı1' gecesi hakkında bir kullanıcı, Sagopa Kajmer'e, "Sana da teklif geldi mi?" sorusunu yöneltti. Kajmer kullanıcıya, "İlk teklif bana geldi fakat öyle bir gece için daha yolum var benim. Şöyle bir 10 yıl sonra kabul ederim" yanıtını verdi.

Bir kullanıcı ise konuşmaya dahil olarak, "Abi yaşınız ilerliyor kaç olmuş, son kez bir arada görelim sizi" yazdı. Sagopa Kajmer ise 15 sene öncesini hatırlatarak şu cevabı verdi:

"İnat yok. Her ne kadar yüzde ellim Rizeli olsa da. Disiplinli biriyim ve bunu hiç bozmadım. Bana 15 sene yapılanı, söylenenleri asla unutmayacağım. İki üç kişiye yaranmak için onca saygısızlığa gerek yoktu. Şimdi ise dediğine gerek yok. Anlaşılır açık bir durum."

Etiketler sago ceza sagopa sagopa kajmer küslük rapçi
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