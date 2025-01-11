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Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ı fena ''ti''ye aldı: ''Gabar Ahmet''

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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yayınladğı bir video ile CNN Türk canlı yayınında Gabar'dan çıkarılan bir petrol örneğini koklayan Ahmet Hakan Coşkun'u "ti"ye aldı.

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Ahmet Hakan Coşkun, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge adlı programda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı konuk etti.

Programda Gabar'dan çıkarılan petrol konuşulurken kavanozdaki ham petrolü, koklayıp, "Benzin istasyonlarında duyduğumuz kokuya benziyor" demişti.

Ahmet Hakan'ın canlı yayındaki tepkisi olay olurken, ünlü komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile Ahmet Hakan'ı "ti"ye aldı.

Şahan Gökbakar'ın "Gabar Ahmet" yazarak paylaştığı video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Etiketler ahmet hakan ahmet hakan coşkun şahan gökbakar gabar ahmet gabar
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