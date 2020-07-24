Şahan Gökbakar Ayasofya'daki o görüntülere tepki gösterdi

Kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tarihi bir gün yaşanıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya çevresindeki namaz kılma alanlarının dolduğunu, bu nedenle misafir girişlerinin durdurulduğunu duyurdu.



Metro İstanbul, Ayasofya Camii’nin açılışı dolayısıyla oluşan yoğunluktan dolayı tarihi yarımadaya yakın olan istasyonlarda hizmet verilmeyeceğini açıkladı. Camii çevresinde yaşanan kalabalık ve izdihama Şahan Gökbakar'dan eleştiri geldi.



Şahan Gökbakar, Ayasofya Camii’nde 86 yıl sonra kılınacak ilk Cuma Namazı öncesinde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamasına tepki gösterdi.

1 metrekarelik alanda 3 kişinin durduğunu belirten Gökbakar, "Sosyal mesafe denen saçmalığa uymayarak koronavirüse karşı dik duruş sergileyen tüm vatandaşlarımızı canı gönülden kutlarım" ifadelerini kullandı.