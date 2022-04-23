Şahan Gökbakar HES'in getirdiği ölümü paylaştı, sosyal medya ayağa kalktı

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Erzurum'da yer alan ve zengin görüntüsüyle kendine hayran bırakan Tortum Şelalesi'nin içler acısı halini sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla paylaştı.

Şelalenin, hidroelektrik santrali (HES) sebebiyle kuruduğunu vurgulayarak, ''Tortum şelalesi. HES öncesi ve sonrası... Bence yeni hali çok daha iyi olmuş. Hem aşırı ses çıkartıyordu, hem de boş boş akıyor ısraf oluyordu... Şimdi mis gibi kupkuru, akarı yok kokarı yok'' diye konuştu.

Gökbakar, şelalenin kurumasının mevsimsel bir süreç olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcılarının uyarılarına karşı ise bir paylaşımda daha bulunarak, ''İnşallah öyledir. Ben birkaç yazı okudum, Tortum'un debisinin çok ciddi düştüğü ve belli zamanlar kuruduğu yönünde... Ben üzüldüğüm için paylaştım, samimiyetle. İnşallah mevsimseldir...'' ifadelerini kullandı.