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Şahan Gökbakar ''Vay bee...Güzel ülkem'' dedi sosyal medya yıkıldı

Şahan Gökbakar ''Vay bee...Güzel ülkem'' dedi sosyal medya yıkıldı

Vatandaşın canına tak eden ve yağmuru aşıp dolu yağışına dönen zamlara ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken bir tepki geldi.

Sosyal medyada paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan yeni bir paylaşım geldi. 

Şahan Gökbakar, marketler karpuzun dilimle satışa başlanmasına tepki gösterdi.

Gökbakar, "Çocukken pazara giderdik, karpuz almadan 1 dilim ikram ederlerdi tadına bak diye...Vay bee...Güzel ülkem." ifadelerini kullandı. 

Gökbakar'ın paylaşımı şöyle:

"Çocukken pazara giderdik, karpuz almadan 1 dilim ikram ederlerdi tadına bak diye...Vay bee...Güzel ülkem." dedi.

Şahan Gökbakar'ın dilim karpuz paylaşımı

Etiketler dilim karpuz şahan gökbakar isyan zam
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