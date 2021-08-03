Şahan Gökbakar'a canlı yayında ''ölüyoruz yardım et'' diye bağırdılar

Önceki gün yaptığı canlı yayınlarla yangın söndürme helikopterlerinin alevlerin yükseldiği noktaya gelmesini sağlayan Şahan Gökbakar yine canlı yayındaydı. Çevreden Şahan Gökbakar'a seslenen vatandaşların "ölüyoruz yardım et" çağrıları dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar günlerdir Marmaris'ten canlı yayınlar yapıyor. Havadan müdahale için canını dişine takan ünlü ismin yardım çağrılarının çoğu yanıtsız kaldı. Gökbakar çaresizlik içerisinde gözyaşlarına boğuldu.

SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPIP HELİKOPTERLERİ GETİRMİŞTİ

Marmaris'te alevler ünlü komedyen Şahan yangın bölgesinden canlı yayın yaparak “Marmaris'te Turgut Şelale bölgesi önündeyim. Burası şu anda yanıyor. Bayır köyü tamamen yanmış durumda. Evler kurtulmuş ama belki 2-3 tanesi kötü durumda. Burada evleri olanlar perişan durumda. Şelale bölgesi 2-3 gündür yanıyor. Buraya sadece dün öğleden sonra saatlerinde bir helikopter geldi. 6-7 defa su döktü. Birazcık soğudu ortam ama burada yangın devam ediyor. Maalesef İçmeler ve Armutalan tarafında çok büyük bir yangın olduğu için ilk müdahale hep o tarafa yapıldı. Ancak burada da müdahalenin hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor” diyerek müdahalenin yetersizliğinden yakındı ve yetkililerden yardım istemişti.

Gökbakar ilerleyen saatlerde uyarılarının ardından yardımın geldiğini açıkladı. 3 helikopterin yangına müdahale ettiğini bildiren Gökbakar, “3 tane helikopter geldi yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Bu helikopter bir su atıp gitmesin. Gündüz de böyle yaptılar. Bir kere yapıp gidiyor. Sesimizi duyup geldiniz bunun devam etmesi lazım. Müdahale geldi teşekkür ederiz ama devam etmesi lazım. Lütfen devam, rica ediyorum. Bütün yetkililer çok çalışıp yoruluyor ama müdahaleyi eksik bırakmasın. Helikopterlerin attığı çok az bir su. Bunun sürekli yapılması gerekiyor” demişti.