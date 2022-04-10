Şahan Gökbakar'dan Ulaştırma Bakanı'nı kızdıracak açıklama

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na Atatürk Havalimanı hakkında yanıt verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kısa bir süre önce Atatürk Havalimanı'nın yeniden kullanıma açılıp açılmayacağı konusuna, "Şu anda en olumsuz günlerde günlük bin 100 uçak iniyor İstanbul Havalimanı'na ve daha da artacak. Bunlar uçakları da İETT gibi itince gidiyor sanıyorlar. Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı gitti" şeklinde yanıt vermişti.

Bahsi geçen açıklama tartışmalar yaratırken, Karaismailoğlu'na bir yanıtta son dönemde muhalif açıklamaları ile gündeme gelen komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

"NEREYE İNECEK BAKANLARIMIZ?"

Şahan Gökbakar, resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan şu açıklamaları yaptı:

"Peki, iki ay önceki gibi kar fırtınası İstanbul ve Sabiha Gökçen'i kapatınca nereye inecek bakanlarımız?'' diye yazan Gökbakar, ''Hani o zor günde imdada yine Atatürk yetişmişti... O açıdan... Yok, sesli düşünüyorum da; Millet Bahçesine iniş zor olmaz mı?"

"Hatırlatma: Kar fırtınası İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'i kapatınca, İstanbul'a gelen bakanlarımızın uçakları Atatürk Havaalanı'na inmişti. "Çünkü Atatürk Havalimanı kuzey rüzgarlara kapalı ve fırtınadan görece çok az etkileniyor" denilmişti..

Not: Şahsen İstanbul Havalimanı'nı beğeniyor ve kullanıyorum. Güzel bir proje. Ama Atatürk Havalimanı da çok önemli bir yatırım. Korunmalı ve tekrar vatandaşın hizmetine sunulmalı. Her türlü koşul için ikinci bir alternatif olmalı diye düşünüyorum."

İşte o paylaşımlar: