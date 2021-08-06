Şahan Gökbakar'dan yandaş medyaya: ''Siz hangi ülkenin basınısınız?''

Yangın bölgesinden yayınlar yapan Şahan Gökbakar, sanatçıları hedef alan manşete tepki gösterdi. Gökbakar, "Siz nerenin sanatçısısınız demeler... Siz hangi ülkenin basınısınız?" dedi.

Günlerdir yangın bölgelerinden canlı yayın yaparak acil yardım çağrısında bulunan komedyen Şahan Gökbakar, orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle paylaşım yapan sanatçıları hedef alan manşete tepki gösterdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Gökbakar, "İnsanları fişlemeyi bırakın" dedi.

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Yeni Asır Gazetesi, yangın nedeniyle "HelpTurkey" etiketiyle yardım isteyen ünlü isimleri "Siz Hangi Ülkenin Sanatçılarısınız" başlığı ile manşetine taşıdı. Manşete tepki göstererek "İnsanları fişlemeyi, toplumu ayrıştırmayı bırakın" Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

"Medyada böyle manşetler atıp 'HelpTurkey' diyen insanlara, sanatçılara fişlemeler, hedef göstermeler... Siz nerenin sanatçısısınız demeler. Siz nerenin gazetesisiniz? Siz hangi ülkenin basınısınız? Kendinize onu sorun önce. Siz hangi ülkede haber çıkartıyorsunuz, önce onu kendinize sorun. O insanların hepsi kıymetli insanlar. Türkiye'deki herkes gibi kıymetli insanlar. O insanlar bu ülkeye vergi veriyorlar. O insanlar yaptıkları sanatla, oyunculukla, müzikle bu ülkede yaşayan insanların ruhunu, gönlünü hoş ediyorlar. Siz ne vasıfla o insanları fişliyorsunuz? Yok efendim 'HelpTurkey' demiş, hayırdır inşallah.

Bu yangın hem fiziki hem mental anlamda bir milat olsun. Bırakın bunları. İnsanları fişlemeyi, toplumu ayrıştırmayı bırakın. Önce kendinize bakın. Sonra şunu düşünün, acaba bu insanlar neden 'HelpTurkey' diye bir çığlık atma hissiyatında bulundular. Bunu eğer cevaplayabilirseniz, sizin cevabınız şu; 'Hain oldukları için'. Yok ya. İşleri güçleri yok, yangın çıktı biz ülkemizi kötüleyelim diye mi bekliyor bu insanlar? Siz bunlara inanıyor musunuz? Bu ülkedeki insanlara, özellikle de göz önünde olan insanlara bu şekilde hedef gösterici, ayrıştırıcı nefret söylemlerini kullanmayın. Herkes bu ülkenin bir ferdi. Bu ülke herkese ait, belirli bir zümrenin ülkesi değil. Ayıp, yazık günah ya."