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Şahan Gökbakar'ın ''ekonomi'' paylaşım sosyal medyayı salladı

Şahan Gökbakar'ın ''ekonomi'' paylaşım sosyal medyayı salladı

Sık sık gündeme ilişkin yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın bu sefer de ekonomi için attığı "tweet" ile sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın vatandaşın belini büken ekonomik krizle ilgili yaptığı paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

İşte Gökbakar'ın paylaşımı;

"Var olana, ayan beyan olana, net gerçeklik olana; "yok" deyince ve sanki yokmuş gibi davranınca,konuşunca yok olacağına inanan çok fazla insanla dolu ülkemiz. Malesef herkes mış gibi yaşıyor..." 

Var olana, ayan beyan olana, net gerçeklik olana; "yok" deyince ve sanki yokmuş gibi davranınca,konuşunca yok olacağına inanan çok fazla insanla dolu ülkemiz. Malesef herkes mış gibi yaşıyor

Etiketler şahan gökbakar sosyal medya tweet twitter paylaşım ekonomi
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