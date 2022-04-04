  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Şahan Gökbakar'ın enflasyon yorumu sosyal medyada olay oldu

Şahan Gökbakar'ın enflasyon yorumu sosyal medyada olay oldu

Şahan Gökbakar'ın enflasyon yorumu sosyal medyada olay oldu

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın sosyal medyadaki enflasyon yorumu olay oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ise, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 5,46 artarken, yıllık bazda yüzde 61,14'e yükseldi. Şahan Gökbakar konuyla ilgili twitter hesabından paylaşım yapan komedyen""61 neresi? Trabzon! Veeee yıllar sonra beklenen oluyor. Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor" sözlerine yer verdi.

Gökbakar, "TÜİK'e göre enflasyon %61 çıkmış. 61 neresi? Trabzon! Veeee yıllar sonra beklenen oluyor. Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor. Bu şekilde okumak lazım bu veriyi. Ver horonuuuu!" diye yazdı.

TÜİK'e göre enflasyon %61 çıkmış. 61 neresi? Trabzon! Veeee yıllar sonra beklenen oluyor. Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor. Bu şekilde okumak lazım bu veriyi. Ver horonuuuu

 

Etiketler ver horonu enflasyon şahan gökbakar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'nin anketçisi açıkladı; muhalefet harekete geçti
Bu Japon genç ''hiçbir şey yapmadan para kazanmanın yöntemini'' buldu
Türk Lirası eridi böyle oldu... Edirne'ye alışverişe gelen turist sayısı rekor kırdı
TÜİK Mart 2022 üretici ve tüketici enflasyon rakamlarını açıkladı
Akaryakıtta indirim beklerken zam geliyor
Sıfır KM otomobil zaten hayaldi, 2. el de yalan oldu
İslam Memiş’ten enflasyon sonrası altın ve dolar için kritik uyarı
Anlaşıldı; ''yenidünya'' da hayal olacak... Kilo fiyatını duyan şoke oldu
Fethiye'de denizin ortasında dehşet! Poşeti açan balıkçının kolu koptu
ORC Nisan ayı seçim anketini açıkladı! Fark ilk kez bu kadar açıldı