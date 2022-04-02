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Şahan Gökbakar'ın marketten enflasyon göndermesi gündem oldu

Şahan Gökbakar'ın marketten enflasyon göndermesi gündem oldu

Ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda erik fiyatlarına tepki gösterirken kullandığı "Biz çocukken buzdolabı yoktu at arabası vardı ama..." ifadeleri olay oldu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş kitlelerin beğenisini kazanan ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda erik fiyatlarına tepki gösterdi.

Son dönemde yaptığı açıklamalarla geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başaran ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda erik fiyatlarına tepki gösterirken esprili bir dil kullandı.

Twitter'da yaptığı paylaşımda "Bu ne yaaaa! 690tl Biz çocukken buzdolabı yoktu, at arabası vardı ama hatırlıyorum, 9 yaşında Ankara Tunalıhilmi'de Manav&Market Kemal vardı.Ş imdi cafe oldu. Oradan alırdık bu eriklerden. Kiloluk kese kağıtlarını doldururduk, taşar dökülürdü. Bu hale mi geldi erik." ifadelerini kullanan Gökbakar sosyal medyada gündem oldu.

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Etiketler erik erik fiyatları şahan gökbakar twitter tweet
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