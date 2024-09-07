Şahan Gökbakar'ın villasına yıkım kararı çıktı

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki villasına ilişkin yıkım kararı verildi.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme sonucunda Şahan Gökbakar'ın 2018'te satın aldığı villanın kaçak yapılar arasında yer aldığı tespit edildi.

Villanın yapı kayıt belgesi iptal edildi ve Marmaris Belediyesi'ne yıkım kararıyla ilgili yazı gönderildi.

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, Şahan Gökbakar'ın villasında imar barışına aykırı ek binaların yapıldığı tespit edildi. Bölgenin "Doğal Karakteri Korunacak Alan" olarak belirlenmesi nedeniyle yıkım kararı alınırken, bu kararın uygulanması için Marmaris Belediyesi'ne yıkım için yazı gönderildi.

Şahan Gökbakar, yıkım kararına itiraz ederek hukuki süreç başlattı. Davanın sürmesi nedeniyle Marmaris Belediyesi yıkım işlemlerine henüz başlamadı.

Şahan Gökbakar'ın villasının bulunduğu arazisi, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 29 Eylül 2014 tarih ve 9644 sayılı oluru ile onaylanmış bu bölge olan Datça- Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 'Doğal Karakteri Korunacak Alan' olarak belirlenen sınırlar içinde bulunuyor.