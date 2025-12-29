  1. Anasayfa
Sahnede korkutan kaza... Aslı Bekiroğlu'nun kafasına kapı düştü

Sahnede korkutan kaza... Aslı Bekiroğlu'nun kafasına kapı düştü
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, 'Sil Baştan' adlı tiyatro oyunu için sahnedeyken talihsiz bir kaza yaşadı.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu başrolünde yer aldığı tiyatro oyunu 'Sil Baştan' için sahnedeyken talihsiz bir kaza geçirdi.

Dekor olarak kullanılan bir kapı, oyun esnasında ünlü oyuncunun kafasına düştü. Seyircilerin ve rol arkadaşlarının endişelenmesine yol açan olaya rağmen Bekiroğlu hiçbir şey olmamış gibi rolünü canlandırmaya devam etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bekiroğlu, olayın canlandırmasını yaptı. Sağlık durumu hakkında da bilgi veren Bekiroğlu “İyiyim, iyi olacağım” dedi.

Moralinin iyi olduğunu gösteren ünlü oyuncu, buz tedavisi uygulamasının ardından MR çekilmesi için hastaneye gitti.

