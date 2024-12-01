Sahnelere veda eden Adele, ABD'yi terk ediyor

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, sahnelere veda etmesinin ardından Hollywood'dan taşınmayı düşünüyor.

İngiliz şarkıcı Adele, geçtiğimiz aylarda müziğe ara vereceğini açıklamıştı. İngiliz şarkıcı, Las Vegas'daki "Weekends With Adele" adlı gösterisiyle sahnelere veda etti.

Las Vegas'ta 100'üncü konserini veren Adele, 4 bin kişi kapasiteli Caesars Palace'da yaklaşık iki yıl boyunca müzikseverlerle buluştu.

"YURT ÖZLEMİ ÇEKİYOR"

Daily Mail'in haberine göre, şarkıcı memleketi İngiltere'de daha fazla zaman geçirmeyi hedefliyor.

"Yurt özlemi çeken" şarkıcının, "Hollywood'da hayal kırıklığına uğradığı" için nişanlısı Rich Paul ile birlikte Londra'ya geri dönmeyi düşündüğü iddia edildi.

36 yaşındaki İngiliz şarkıcı, spot ışıklarından uzakta olduğu bu dönemin tadını 8 yaşındaki oğlu Angelo ile memleketi Londra'da çıkarmayı planlıyor.

Adele'in yaklaşık 220 milyon doları olduğu ve ev arayışına başladığı bildirildi. Şarkıcıya yakın kaynaklar, Adele'in başkentte kendisi için "güzel ve güvenli" bir ev aradığını belirtti.

Kaynaklara göre, Adele sevgilisi Paul Rich ile paylaştığı 58 milyon dolarlık Beverly Hills malikanesini satmayı planlamıyor ancak yılın sadece bir kısmını Amerika'da geçirmek istiyor.

SAHNELERE VEDA ETTİ

Las Vegas'ta 100'üncü konserini veren Adele, sahnelere veda etti. Sosyal medyada paylaşılan videolarda Adele'in konser sırasında duygusallaştığı ve sahnelere veda ederken ağladığı görülüyor. Şarkıcı "Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum" dedi.

Müzikle ilgili hiçbir planı olmadığını söyleyen 36 yaşındaki İngiliz sanatçı "Bu sahneyi çok özleyeceğim, sizi çok özleyeceğim. Bir daha ne zaman sahneye çıkmak isterim bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

OYUNCU MU OLACAK?

Daily Mail'in haberine göre, Grammy ödüllü şarkıcının gizli bir planı var. 220 milyon dolar serveti olan Adele, iddialara göre oyunculuğa adım atıyor. Adele'in bir yıldan uzun bir süredir Hollywood'un ünlü oyuncu koçlarıyla çalıştığı ve oyunculuk eğitimi aldığı bildirildi.

Kaynaklar, Adele'in, ekibine büyük film stüdyolarına ve yapımcılara hazır olduğunu "haber vermelerini" istediğini ve halihazırda onun için bazı projeler hakkında görüşmelerde bulunduklarını iddia etti.

Şarkıcının daha sonra turnelere ve müziğe geri döneceği biliniyor.