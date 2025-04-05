Şakir Paşa Ailesi bu hafta da yayınlanmayacak
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Geçtiğimiz hafta bayram nedeniyle yayınlanmayan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, bu hafta da ekrana gelmeyecek.
Geçtiğimiz hafta Ramazan Bayramı nedeniyle bir haftalık yayın arası verilmişti ve yeni bölümün 6 Nisan Pazar günü yayınlanacağı duyurulmuştu.
Ancak dizide 'Cevat' karakterine hayat veren oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun boykota destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınması ve 3 Nisan’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, yapımı yeniden gündeme taşıdı.
Yaşanan gelişmelerin dizinin çekim sürecini etkileyip etkilemeyeceği merak edilirken, “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin resmi X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, yeni bölümün 13 Nisan’a ertelendiği duyuruldu.
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