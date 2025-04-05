Şakir Paşa Ailesi bu hafta da yayınlanmayacak

Sağanak ve dolu facia getirdi: 12 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Genç çift yüzlerce ağaçlık bu ormanı birlikte yazdıkları bir kitapla oluşturdu

İslam Memiş'in gram altın için yaptığı fiyat tahmini ''yok artık'' dedirtti

Türkiye'nin en renkli buluşması böyle görüntülendi...

AK Partili isim, fotoğraflarıyla isimleriyle ünlüleri ''boykot edilecek mallar'' ilan etti!

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