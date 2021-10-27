Sana Söz dizisinin yıldızı Serkan Altunorak'tan kötü haber

Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan’ın başrollerini paylaştığı Sana Söz dizisinde Erdem rolüne hayat veren Serkan Altunorak koronaya yakalandı.

Sana Söz dizisinde korona şoku yaşandı.Başrollerini Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan’ın paylaştığı Sana Söz dizisinin ilk bölümü bu cuma yayınlanacak.

Korona şoku

Star’ın merakla beklenen dizisinde Elif’in (Nehir Erdoğan) eşi avukat Erdem rolüne hayat veren Serkan Altunorak koronaya yakalandı.

Oyuncuyla ilgili bilgiyi yapım şirketi “Sevgili oyuncumuz Serkan Altunorak’ın COVID olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” açıklamasıyla duyurdu.