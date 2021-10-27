  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Sana Söz dizisinin yıldızı Serkan Altunorak'tan kötü haber

Sana Söz dizisinin yıldızı Serkan Altunorak'tan kötü haber

Sana Söz dizisinin yıldızı Serkan Altunorak'tan kötü haber

Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan’ın başrollerini paylaştığı Sana Söz dizisinde Erdem rolüne hayat veren Serkan Altunorak koronaya yakalandı.

Sana Söz dizisinde korona şoku yaşandı.Başrollerini Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan’ın paylaştığı Sana Söz dizisinin ilk bölümü bu cuma yayınlanacak.

Korona şoku 

Star’ın merakla beklenen dizisinde Elif’in (Nehir Erdoğan) eşi avukat Erdem rolüne hayat veren Serkan Altunorak koronaya yakalandı.

Oyuncuyla ilgili bilgiyi yapım şirketi “Sevgili oyuncumuz Serkan Altunorak’ın COVID olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” açıklamasıyla duyurdu.

Etiketler korona dizi koronavirüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da yayaya bile korna çalan ''kaldırım magandaları'' kamerada
Yasmin Erbil ''cesur'' dekoltesiyle olay oldu
HDP’li Pervin Buldan, tezkereye ''evet'' oyu verdi
Ankara'da öğretmene ''öğrenciyi taciz etti'' dayağı
Art arda gelen zamlardan sonra benzine indirim geliyor
FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan: ''Geri dönüp kurumlarımızı geri alacağız''
350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör çıktı
Kobra zehrinin insan kanıyla olan testi herkesi şaşkına çevirdi
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı böyle ''ti''ye aldı
Skandal! Kur’an-ı Kerim'i parçalayıp konfeti yaptılar!