Senaryosunu kendisinin yazdığı ve yapımcılığını BKM'nin üstelendiği Bayi Toplantısı filmi pandemi nedeniyle vizyondan erken kalmıştı. Filmin yapımcılarının atağıyla Bayi Toplantısı, dijital platformda yayına çıktı. Netflix abonelerinin izleme verileri dikkate alınarak yapılan araştırmada Türkiye'de popüler yapımlar arasında ilk 10'a girmeyi başaran Bayi Toplantısı filmi İbrahim Büyükak'ı neşelendirdi.

“SANAT İÇİN SOYUNDUK”

Filmin elde ettiği başarıdan sonra İbrahim Büyükak seyircileri için kendi sosyal medya hesabından bir teşekkür paylaşımı yaptı. Bayi Toplantısı filminden eğlenceli sahneleri paylaşan İbrahim Büyükak; “Sanat için soyunduk. Ayrıca filme Netflix'te gösterdiğiniz ilgi ve tüm yorumlar için teşekkür ederim” notunu düştü.

İbrahim Büyükak'ın paylaşımına filminde rol alan ünlü oyuncu Onur Buldu'nun cevabı gecikmedi. Su kaydırağındaki fotoğrafı için Onur Buldu; “Ben sola çekmişim akşama baktırayım” ifadelerini kullandı.