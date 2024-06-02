Sandık Kokusu dizisine yeni isim

Show TV’nin yeni sezonda da seyirciyle buluşturacağı O3 Medya imzalı “Sandık Kokusu” dizisinin kadrosuna yeni bir jön katıldı.

“Sandık Kokusu” anne kız çatışması üzerinden insan ilişkilerini etkileyici bir dille ele almaya devam ediyor.

Çarşamba günleri güçlü kadrosu ve hikâyesiyle çok izlenmeyi başaran dizi 12 Haziran’da sezon arası verecek. Sezon finalinde diziye

Serkay Tütüncü’den sonra bir oyuncu daha katılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ali Yağcı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun’un oturduğu, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı sevilen dizinin kadrosuna katıldı. Kadroya sezon finalinde dahil olacak Yağcı, “Can” rolüne hayat verecek.

Can, Sandık Kokusu’nda Kıvanç’ın (Serkay Tütüncü) yurt dışından gelen kuzeni olarak seyirci karşısına çıkacak ve yeni sezonda Karsu’yla arasında bir hikâye kurulacak.