  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Sarhoş olup yere yığılmıştı: Nejat İşler sessizliğini bozdu

Sarhoş olup yere yığılmıştı: Nejat İşler sessizliğini bozdu

Sarhoş olup yere yığılmıştı: Nejat İşler sessizliğini bozdu

Önceki akşam bir kadın arkadaşıyla eğlenmeye çıkan Nejat İşler, alkolün dozunu kaçırınca 3 kez yere düşüp basın mensuplarına hakaret etmişti. İşler, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu Nejat İşler, önceki akşam bir kız arkadaşıyla Asmalımescit'te eğlenirken objektiflere takıldı. Alkolün dozunu kaçırdığı için ayakta durmakta güçlük çeken İşler, mekanın görevlilerinden yardım istedi.

BASIN MENSUPLARINA EL HAREKETİ YAPTI
Alkollü şekilde mekana gelen İşler, ayakta duramayınca görevliler sandalye getirdi. Daha sonra güçlükle mekana giren oyuncu, çıkışta da zor anlar yaşadı. Kız arkadaşıyla taksiye binmeye çalışan İşler, "Ayakta duramıyorsunuz" diyen muhabirlere önce "Asıl siz ayakta duramıyorsunuz" diyerek karşılık verdi.

Nejat İşler'in olaylı gecesi... Alkol şişede durduğu gibi durmadı!Nejat İşler'in olaylı gecesi... Alkol şişede durduğu gibi durmadı!Gündem

Basın mensuplarına küfür eden oyuncu, dengesini kaybedince yere düşerek başını çarptı. Güçlükle bindiği takside basın mensuplarına el hareketi yapan İşler, kaldığı otele girmeye çalışırken yine düştü.

NEJAT İŞLER'DEN İLK PAYLAŞIM
İşler, görüntülerin kısa sürede gündem olmasının ardından sessizliğini bozdu. Twitter hesabından paylaşım yapan oyuncu, ayakta duramadığı yönündeki haberler için "Siz ayakta duramıyorsunuz" dedi.

Etiketler nejat işler olay gece
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan için olay iddia: ''Gezi'de gözü karardı, durduramadık''
ATV'deki Yalnız Kurt dizisinde tepki çeken ''sığınmacı'' sahnesi
Sokak ortasında yine eski eş dehşeti! Defalarca bıçakladı!
Duydukları Erdoğan çiftinin yüzüne yansıdı
En çok satılan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte ikinci elde en çok tercih edilenler
İslam Memiş'ten altın, dolar ve gümüş için tahmini olay olacak
Yeni evlenecekler için kötü haber: Bir düğünün maliyeti ne kadar?
İstanbul'da korkunç kaza: Otomobil ikiye bölündü
Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye “mide bulandıran” itiraf
Öz babasını öldüren çocuktan mide bulandıran itiraf