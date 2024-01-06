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Sarı Gül dizisinin yıldızı hayatını kaybetti

Sarı Gül dizisinin yıldızı hayatını kaybetti
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Türkiye'de 80'li yıllara damgasını vuran Sarı Gül dizisindeki rolüyle tanınan ünlü aktör David Soul, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Sarı Gül, Starsky ve Hutch dizilerinin yıldızı David Soul’un eşi Helen Snell, dün yaptığı açıklamada “Sevgili bir koca, baba, büyükbaba ve erkek kardeş olan David Soul, sevgi dolu ailesinin yanında verdiği yiğit yaşam mücadelesinin ardından dün hayatını kaybetti. Oyuncu, şarkıcı, hikaye anlatıcısı, yaratıcı sanatçı ve sevgili dost olarak dünyada pek çok olağanüstü yeteneği paylaştı. Gülümsemesi, kahkahası ve hayata olan tutkusu, hayatına dokunduğu birçok kişi tarafından hatırlanacak” ifadelerini kullandı.

David Soul, Türkiye’de 1980’lerde televizyonda gösterilen ve oyuncu Sam Elliott ile rol aldığı Sarı Gül dizisiyle tanımıştı. Ünlü oyuncu, oyunculuğun yanı sıra şarkıcı yönünle bilinmekteydi.   

DHA

Etiketler sarı gül dizisi yellow rose david soul
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